Извинения Валерии Башкировой показали на видео

Сбившая троих детей 18-летняя Валерия Башкирова, заявила о готовности возместить ущерб. Она признала вину и раскаивается в произошедшем. Видео разместил у себя в Telegram-канале Life SHOT.

Башкирова останется в СИЗО. Суд не стал менять меру пресечения. По данным Life SHOT, родители Башкировой оплатили похороны малышей.