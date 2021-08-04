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Извинения Валерии Башкировой показали на видео

Юрий Столбов
25 минут назад

Сбившая троих детей 18-летняя Валерия Башкирова, заявила о готовности возместить ущерб. Она признала вину и раскаивается в произошедшем. Видео разместил у себя в Telegram-канале Life SHOT.

Башкирова останется в СИЗО. Суд не стал менять меру пресечения. По данным Life SHOT, родители Башкировой оплатили похороны малышей.

Напомним, что днем 16 июля московская студентка Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе мальчиков 3 и 5 лет, а также 9-месячную девочку, которую везли в коляске. Старшие дети получили тяжелые травмы и впоследствии скончались в больнице.

Происшествия,Общество,Видео,Валерия Башкирова,ФСИН,
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