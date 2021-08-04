Российский самолёт сломался при тушении пожаров в Греции

Самолёт-амфибия Бе-200, отправленный Россией в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, вышел из строя. У него сломался один из двигателей. Об этом сообщает телеканал ERT.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Поломка произошла во время полёта, но воздушное судно смогло благополучно приземлиться в городе Элефсис. Самолёт сможет вернуться к тушению пожаров примерно через двое суток.

4 августа министр гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас заявил, что лесные пожары дошли до города Афины. Частично или полностью выгорели 94 дома, огнём были уничтожены 82 машины.