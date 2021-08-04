На жутких кадрах запечатлено, как во время ссоры с женщиной с детьми россиянин хватает девочку за волосы и ударяет ее ногой в спину, после чего ребенок падает на пол. Как уточняется в СМИ, инцидент произошел в подъезде дома 16\1 по улице Летчиков в микрорайоне «Затон». Кроме того, в соцсети также появился другой ролик, на котором уфимец бьет находящегося на руках у россиянки малыша.