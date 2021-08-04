На Боровском шоссе в Москве КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео с места ЧП. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 8 человек.

Авария со следовавшим по маршруту 750 рейсовым автобусом и грузовиком произошла в поселении Внуковское на Боровском шоссе, в районе дома 1к1. В результате столкновения травмы получили 10 человек, в том числе и беременная женщина. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.