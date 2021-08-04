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На границе Белоруссии и Литвы погиб нелегальный мигрант

Lenta.ru
36 минут назад

На границе Белоруссии и Литвы погиб нелегальный мигрант. Об этом сообщили сотрудники Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии, передает Telegram-канал БЕЛТА.

На границе Белоруссии и Литвы погиб нелегальный мигрант
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, мужчина неславянской внешности был обнаружен в крайне тяжелом состоянии в районе населенного пункта Бенякони на границе с Литвой. Пограничники попытались оказать ему первую помощь, однако спасти беженца не удалось. При осмотре на теле погибшего обнаружены множественные ушибы.

Информация была передана в Следственный комитет, который совместно с Генеральной прокуратурой займется расследованием. Правоохранители попытаются найти родственников погибшего, а также опросят местных жителей, которые первыми обнаружили лежащего мужчину. Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял расследование инцидента под личный контроль.

Ранее в ГПК Белоруссии заявили, что на территории Литвы избивают мигрантов, в том числе травмы есть у женщин и детей. Согласно заявлению ведомства, Литва также силой выдворяет мигрантов в Белоруссию. Официальный представитель ГПК обвинил Вильнюс в том, что такие действия нарушают права человека. Он подчеркнул, что шаги, предпринятые Литвой, подлежат расследованию со стороны международных органов.

3 августа глава Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте разрешила сотрудникам пограничной службы Литвы применять силу в отношении нелегальных мигрантов из Белоруссии. Она уточнила, что введение новых полномочий поможет пограничникам эффективнее предотвращать нарушения со стороны беженцев, в том числе пересечение границ вне специальных пунктов и пограничного контроля.

Происшествия,Александр Лукашенко,Генпрокуратура РФ,СКР,Литва,Беларусь,
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