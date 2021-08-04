"Человек контужен": здание кабмина Украины захватил сапер из «Айдара»

Мужчина, который угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины, является бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое, сообщил источник в МВД Украины.

Фото: соцсети соцсети

«Человек контужен. Был сапером в «Айдаре». Оснований думать, что граната не настоящая у нас нет», – сказал источник портала «Страна» в МВД Украины.

Пользователи Сети в комментариях к видео в Facebook также пишут, что захвативший здание воевал в Донбассе, его зовут Владимир. Среди предполагаемых причин поступка называют нервный срыв.

Сам захватчик здания кабмина также заявил на видео, что имеет боевой опыт и в прошлом был сапером. В здании правительства, как сообщили очевидцы, он взял двоих заложников.

В настоящее время подходы к зданию правительства оцеплены, на место прибыл спецназ, он готовится штурмовать здание, передает РИА «Новости».

В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет.