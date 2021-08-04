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Захватчиком здания кабмина Украины оказался сапер из «Айдара»

Деловая газета "Взгляд"
6 минут назад

Мужчина, который угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины, является бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое, сообщил источник в МВД Украины.

"Человек контужен": здание кабмина Украины захватил сапер из «Айдара»
Фото: соцсетисоцсети

«Человек контужен. Был сапером в «Айдаре». Оснований думать, что граната не настоящая у нас нет», – сказал источник портала «Страна» в МВД Украины.

Пользователи Сети в комментариях к видео в Facebook также пишут, что захвативший здание воевал в Донбассе, его зовут Владимир. Среди предполагаемых причин поступка называют нервный срыв.

Сам захватчик здания кабмина также заявил на видео, что имеет боевой опыт и в прошлом был сапером. В здании правительства, как сообщили очевидцы, он взял двоих заложников.

"Живым отсюда не уйду": Мужчина пригрозил взорвать гранату в здании правительства Украины

В настоящее время подходы к зданию правительства оцеплены, на место прибыл спецназ, он готовится штурмовать здание, передает РИА «Новости».

В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет.

В полиции Киева подтвердили, что получили информацию об угрозе взрыва гранаты в кабмине Украины, на место выехали правоохранители.

Происшествия,В мире,Правительство Украины,МВД,РИА Новости,Украина,
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