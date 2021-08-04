Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор Ефремова

15 сентября второй кассационный суд рассмотрит жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову , осуждённому за скандальную аварию в центре Москвы , которую артист устроил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

8 сентября 2020 года Михаилу Ефремову в качестве наказания за совершённое им в центре Москвы ДТП со смертельным исходом назначили восемь лет пребывания в колонии. В следующем месяце суд уменьшил срок до 7,5 лет. Сейчас актёр Михаил Ефремов пребывает в Белгородской области в исправительной колонии 4 за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее за собой смерть человека.