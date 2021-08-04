В Москве полиция задержала мужчину по подозрению в поджоге автомобиля. 37-летний житель Богородского района столицы с помощью горючей жидкости поджег находившееся на парковке у дома транспортное средство, через некоторое время огонь перекинулся еще на две машины.

Злоумышленника удалось задержать благодаря записи с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено, как подозреваемый ночью выходит во двор. Мужчина находился на парковке в тот момент, когда произошел пожар. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Агентство “Москва”».