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Подозреваемый в поджоге авто в Москве попал на видео

Алевтина Жаркова
27 минут назад

В Москве полиция задержала мужчину по подозрению в поджоге автомобиля. 37-летний житель Богородского района столицы с помощью горючей жидкости поджег находившееся на парковке у дома транспортное средство, через некоторое время огонь перекинулся еще на две машины.

Злоумышленника удалось задержать благодаря записи с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено, как подозреваемый ночью выходит во двор. Мужчина находился на парковке в тот момент, когда произошел пожар. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Агентство “Москва”».

Сейчас в отношении москвича возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Общая сумма нанесенного им ущерба составила более 2 миллионов рублей.

Происшествия,Новости Москвы,Пожары,Видео,АГН "Москва",Богородское,
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