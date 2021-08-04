Опубликовано видео из захламленной квартиры с детьми в Ульяновске

«По данным следствия, мать оставила двоих малолетних детей дома без присмотра взрослых. Само жилое помещение находится в непригодном для проживания детей состоянии: отсутствуют мебель, холодильник, плита, в квартире антисанитарные условия. Более того, у детей не имеется одежды и обуви. Малолетние изъяты из семьи, старший ребенок помещен в социально-реабилитационный центр, младший – в одно из медицинских учреждений города Ульяновска», – говорится в сообщении ведомства.