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Опубликовано видео из захламленной квартиры с детьми в Ульяновске

Алевтина Жаркова
1 час назад

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении матери двоих детей из Ульяновска. Пятилетнего мальчика с трехлетней сестрой обнаружили в захламленной квартире, которая была непригодна для проживания. Правоохранители обнародовали видео из жилища.

«По данным следствия, мать оставила двоих малолетних детей дома без присмотра взрослых. Само жилое помещение находится в непригодном для проживания детей состоянии: отсутствуют мебель, холодильник, плита, в квартире антисанитарные условия. Более того, у детей не имеется одежды и обуви. Малолетние изъяты из семьи, старший ребенок помещен в социально-реабилитационный центр, младший – в одно из медицинских учреждений города Ульяновска», – говорится в сообщении ведомства.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,Ульяновск,
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