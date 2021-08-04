Машина с китайской туристкой сорвалась с обрыва на глазах у ее семьи. Об этом сообщает таблоид Daily Mail, опубликовавший трагическое видео.

Все произошло у обрыва шоссе Дуку в Синьцзяне, куда автомобиль с путешественниками подъехал, чтобы снять панорамный вид. Когда водитель транспортного средства вышел из него и стал наливать себе чай из термоса, машина начала катиться вперед. Двум членам семьи удалось покинуть ее салон, но находившаяся на переднем сиденье девушка не смогла этого сделать и упала вниз. Она получила серьезные травмы бедра.