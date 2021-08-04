ФСБ показала видео задержания консула Эстонии в Петербурге

Дипломат был задержан в Санкт-Петербурге 6 июля при попытке получения им закрытой информации от гражданина России. На записи зафиксирован диалог между Лятте и его собеседником, в ходе которого последний заявляет о наличии у него документов. После чего консул Эстонии покидает помещение с папкой в руках, в этот момент к нему подходят сотрудники спецслужбы, и происходит задержание.