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ФСБ показала видео задержания консула Эстонии в Петербурге

Алевтина Жаркова
51 минуту назад

ФСБ обнародовала запись с задержанием объявленного персоной нон грата консула Эстонии Марта Лятте, соответствующие кадры публикует RT.

Дипломат был задержан в Санкт-Петербурге 6 июля при попытке получения им закрытой информации от гражданина России. На записи зафиксирован диалог между Лятте и его собеседником, в ходе которого последний заявляет о наличии у него документов. После чего консул Эстонии покидает помещение с папкой в руках, в этот момент к нему подходят сотрудники спецслужбы, и происходит задержание.

Происшествия,Видео,ФСБ,Санкт-Петербург,Эстония,
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