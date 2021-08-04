Голый мужчина избил полицейского в центре Москвы

Служебная проверка проводится после нападения душевнобольного мужчины на сотрудника полиции в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Вечером 3 августа правоохранителям поступила информация, что в столичное медучреждение поступил полицейский с травмой в области шеи, полученной от задержанного.
Как выяснилось, вечером 2 августа сотрудник ДПС, двигаясь на патрульной машине, увидел, что на ул. Николоямская, на проезжей части, находится обнаженный мужчина с явными признаками опьянения.
«Полицейский потребовал покинуть проезжую часть, но гражданин стал нецензурно выражаться, а также ударил стража порядка в область головы. После этого сотрудник полиции применил боевые приемы и надел на нарушителя наручники. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что это 37-летний уроженец Орла. На данный момент он госпитализирован в психиатрическую больницу», - пояснил источник.
Собеседник агентства добавил, что о случившемся сотрудник ДПС никому не доложил, в связи с чем решено провести служебную проверку. Кроме того, решается вопрос о возбуждении против нападавшего уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».