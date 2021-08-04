Голый мужчина избил полицейского в центре Москвы

«Полицейский потребовал покинуть проезжую часть, но гражданин стал нецензурно выражаться, а также ударил стража порядка в область головы. После этого сотрудник полиции применил боевые приемы и надел на нарушителя наручники. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что это 37-летний уроженец Орла. На данный момент он госпитализирован в психиатрическую больницу», - пояснил источник.