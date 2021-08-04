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Голый душевнобольной мужчина избил полицейского в центре Москвы

Агентство «Москва»иещё 2
1 час назад

Служебная проверка проводится после нападения душевнобольного мужчины на сотрудника полиции в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Голый мужчина избил полицейского в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером 3 августа правоохранителям поступила информация, что в столичное медучреждение поступил полицейский с травмой в области шеи, полученной от задержанного.

Как выяснилось, вечером 2 августа сотрудник ДПС, двигаясь на патрульной машине, увидел, что на ул. Николоямская, на проезжей части, находится обнаженный мужчина с явными признаками опьянения.

«Полицейский потребовал покинуть проезжую часть, но гражданин стал нецензурно выражаться, а также ударил стража порядка в область головы. После этого сотрудник полиции применил боевые приемы и надел на нарушителя наручники. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что это 37-летний уроженец Орла. На данный момент он госпитализирован в психиатрическую больницу», - пояснил источник.

Собеседник агентства добавил, что о случившемся сотрудник ДПС никому не доложил, в связи с чем решено провести служебную проверку. Кроме того, решается вопрос о возбуждении против нападавшего уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Происшествия,ГИБДД,Москва,
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