Мужчина разбил восемь машин в поисках несуществующей девушки

«Я вышел к нему, он уже успел разбить одну машину, и побежал к следующей, там дальше. Я ему говорю: «зачем ты это делаешь? тебе вообще не жалко свою судьбу? Посадят тебя в тюрьму. Это хулиганство, нанесение ущерба». Сначала я подумал, что он не может попасть к себе в машину, и он решил каким-то образом открыть багажник, но затем дело дошло до того, что он начал искать камень, тогда я решил обратиться в полицию»