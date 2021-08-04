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Мужчина разбил восемь машин в поисках несуществующей девушки

Елена Прошина
43 минуты назад

В московском районе Тушино жителей улицы Планерной разбудил грохот. Мужчина ломал стекла и багажники машин в поисках своей девушки. Правонарушитель орудовал камнем, а затем и молотком. На шум битого стекла прибежал местный житель, который попытался спасти свою машину, а также машину соседей.

Очевидец рассказал, что сначала попытался выяснить в чем дело, и почему мужчина наносит удары по машинам, хулиган в свою очередь ответил, что ищет свою девушку.

«Я вышел к нему, он уже успел разбить одну машину, и побежал к следующей, там дальше. Я ему говорю: «зачем ты это делаешь? тебе вообще не жалко свою судьбу? Посадят тебя в тюрьму. Это хулиганство, нанесение ущерба». Сначала я подумал, что он не может попасть к себе в машину, и он решил каким-то образом открыть багажник, но затем дело дошло до того, что он начал искать камень, тогда я решил обратиться в полицию»

Жилец скрутил хулигана, им оказался 30-летний мужчина из Белгородской области, который на данный момент проживает в Москве. По итогу пострадало восемь машин, автовладельцы написали заявление в полицию. Никакой девушки, разумеется, найдено не было.

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