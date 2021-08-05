Экс-сотрудника МВД арестовали за хищение более 24 млн

Суд арестовал на два месяца бывшего начальника подведомственного МВД Дагестана учреждения и предпринимателя, которых подозревают в хищении более 24 миллионов рублей. Об этом в четверг, 5 августа, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

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Согласно данным, имеющимся у суда, экс-начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РД» Абакара Джанакаева и предпринимателя, действовавшего с ним в сговоре, подозревают в хищении денежных средств в размере более 24,8 миллиона рублей. Их направили в рамках исполнения государственных контрактов по оказанию услуг питания в изоляторах временного содержания МВД по Республике Дагестан.

«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 2 октября 2021 года включительно. Уголовное дело возбуждено 02.08.2021 по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество» — прим. «Ленты.ру»)», — сообщила Мамаева.