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Бывшего сотрудника МВД арестовали за хищение более 24 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 8
31 минуту назад

Суд арестовал на два месяца бывшего начальника подведомственного МВД Дагестана учреждения и предпринимателя, которых подозревают в хищении более 24 миллионов рублей. Об этом в четверг, 5 августа, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

Экс-сотрудника МВД арестовали за хищение более 24 млн
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным, имеющимся у суда, экс-начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РД» Абакара Джанакаева и предпринимателя, действовавшего с ним в сговоре, подозревают в хищении денежных средств в размере более 24,8 миллиона рублей. Их направили в рамках исполнения государственных контрактов по оказанию услуг питания в изоляторах временного содержания МВД по Республике Дагестан.

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«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 2 октября 2021 года включительно. Уголовное дело возбуждено 02.08.2021 по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество» — прим. «Ленты.ру»)», — сообщила Мамаева.

Ранее россиянина арестовали за попытку подкупить сотрудника ФСБ. Мужчина дал взятку в размере одного миллиона рублей. За эти средства он надеялся получить от сотрудника ФСБ информацию о будущих контрольных и оперативных мероприятиях в отношении его фирмы.

Происшествия,ФСБ,МВД,РИА Новости,Lenta.ru,
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