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"Домик соседей взлетел и перевернулся": очевидцы о смерче в Тверской области

Елена Прошина
49 минут назад

2 августа на Тверскую область обрушился ураганный ветер. В результате стихийного бедствия погибли и пострадали люди, повреждения получили дома и машины, более 70 деревьев были повалены. Один из погибших был туристом из Москвы.

"Домик соседей взлетел и перевернулся"
Фото:  vk.com/Торжок Любимый Город vk.com/Торжок Любимый Город

Смерч лишил крова жителей деревни Картуль Осташковского района, рассказали селяне. Из более чем 20 домов стихийное бедствие не задело только два – у остальных сорваны крыши и разбиты стекла.

"Когда начался шторм, мы были в доме. Происходящее напоминало фильм-катастрофу: мимо проносились куски железа, шифера, деревья. В какой-то момент мы бросились на пол, потому что крыша бани с бешеной скоростью летела в сторону окна", — рассказал местный житель Евгений.

"Домик соседей, в котором было четыре человека, подняло на воздух, как фургончик Элли из "Волшебника Изумрудного города", и перевернуло. Сейчас одна женщина в реанимации в Твери", — добавила жительница по имени Василиса.

"Пока электричества в деревне нет, ждем аварийные службы, которые ликвидируют разрывы. Хорошо, что у нас есть генератор, но долго на дизеле не протянуть", — добавила Василиса.

«Сообщается, что ветер достигал 25 метров в секунду. В регионе повалены десятки деревьев, повреждены дома и автомобили жителей. Кроме того, 90 населенных пунктов остались без света. Больше всего пострадали город Андреаполь и Осташковский городской округ». – рассказала Юлия Никитина, жительница деревни Ананьино.

Устранять последствия, вызванные ураганом, будут 350 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал поручения помочь пострадавшим с приобретением жилья для жителей города Андреаполя, чьи дома были уничтожены или серьезно повреждены стихийным бедствием. Семьям, которые потеряли близких из-за урагана будет предоставлено выплата.

Происшествия,Юлия Никитина,Игорь Руденя,Тверская Область,Москва,
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