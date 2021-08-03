"Домик соседей взлетел и перевернулся"

"Пока электричества в деревне нет, ждем аварийные службы, которые ликвидируют разрывы. Хорошо, что у нас есть генератор, но долго на дизеле не протянуть", — добавила Василиса.



«Сообщается, что ветер достигал 25 метров в секунду. В регионе повалены десятки деревьев, повреждены дома и автомобили жителей. Кроме того, 90 населенных пунктов остались без света. Больше всего пострадали город Андреаполь и Осташковский городской округ». – рассказала Юлия Никитина, жительница деревни Ананьино.