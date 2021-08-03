"Домик соседей взлетел и перевернулся"

2 августа на Тверскую область обрушился ураганный ветер. В результате стихийного бедствия погибли и пострадали люди, повреждения получили дома и машины, более 70 деревьев были повалены. Один из погибших был туристом из Москвы.
Смерч лишил крова жителей деревни Картуль Осташковского района, рассказали селяне. Из более чем 20 домов стихийное бедствие не задело только два – у остальных сорваны крыши и разбиты стекла.
"Когда начался шторм, мы были в доме. Происходящее напоминало фильм-катастрофу: мимо проносились куски железа, шифера, деревья. В какой-то момент мы бросились на пол, потому что крыша бани с бешеной скоростью летела в сторону окна", — рассказал местный житель Евгений.
"Домик соседей, в котором было четыре человека, подняло на воздух, как фургончик Элли из "Волшебника Изумрудного города", и перевернуло. Сейчас одна женщина в реанимации в Твери", — добавила жительница по имени Василиса.
"Пока электричества в деревне нет, ждем аварийные службы, которые ликвидируют разрывы. Хорошо, что у нас есть генератор, но долго на дизеле не протянуть", — добавила Василиса.
«Сообщается, что ветер достигал 25 метров в секунду. В регионе повалены десятки деревьев, повреждены дома и автомобили жителей. Кроме того, 90 населенных пунктов остались без света. Больше всего пострадали город Андреаполь и Осташковский городской округ». – рассказала Юлия Никитина, жительница деревни Ананьино.
Устранять последствия, вызванные ураганом, будут 350 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал поручения помочь пострадавшим с приобретением жилья для жителей города Андреаполя, чьи дома были уничтожены или серьезно повреждены стихийным бедствием. Семьям, которые потеряли близких из-за урагана будет предоставлено выплата.