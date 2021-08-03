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В тоннеле на "зеленой" линии метро Москвы загорелся кабель

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Возгорание кабеля произошло вечером 3 августа в тоннеле между «Театральной» и «Тверской» на Замоскворецкой ветке столичного метро. Об этом ТАСС заявил источник в оперативном ведомстве.

В тоннеле метро Москвы произошло возгорание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 19.04 мск на перегоне «Тверская» — «Театральная» обнаружено возгорание кабеля. Поезд высадил пассажиров на станции «Тверская» на время ликвидации возгорания», — пояснил собеседник агентства.

При этом через 14 минут, в 19.18, возгорание удалось потушить.

Для того чтобы окончательно восстановить интервалы движения поездов на «зеленой» линии Московского метрополитена, потребуется дополнительное время. Причина возгорания кабеля сейчас не уточняется.

Официальной информации об инцидент на объекте подземки города пока не поступало.

Ранее в метро Петербурга загорелся кабель. На станции «Маяковская» в вестибюле было зафиксировано задымление.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,Москва,
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