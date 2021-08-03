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Здание Пентагона блокировали из-за стрельбы

Вероника Полынина
17 минут назад

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в районе Пентагона, сообщает РИА «Новости».

В заявлении, опубликованном в твиттере Пентагона, говорится, что инцидент произошел в транзитном центре министерства обороны США.

Здание Пентагона заблокировано, на месте работает полиция.

«Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим публику избегать этого района», - говорится в сообщении.

По информации Associated Press, стрельба велась возле платформы у станции метро и была слышна у здания штаб-квартиры Минобороны.

Происшествия,Видео,Министерство обороны,Пентагон,РИА Новости,
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