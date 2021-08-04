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Сбившая детей в Москве девушка подтвердила, что признаёт вину

RT на русскомиещё 8
46 минут назад

Валерия Башкирова, сбившая на машине трёх детей на пешеходном переходе в Москве, подтвердила в суде, что признает вину и готова возместить ущерб потерпевшим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В материалах жалобы адвоката Башкировой сказано, что вменяемая в вину обвиняемой статья и пункт УК не исключают примирения сторон. Башкирова признала вину и готова возместить ущерб потерпевшим», — зачитал судья материалы жалобы.

Как сообщалось накануне, Башкирова будет участвовать в судебном заседании по жалобе на арест по видеосвязи.

Инцидент произошёл 16 июля, автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске, которые переходили со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов в районе Солнцева.

Двое старших детей впоследствии скончались. Младший госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Башкирову заключили под стражу до 16 сентября. Защита девушки обжаловала её арест.

Происшествия,Видео,Валерия Башкирова,Москва,
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