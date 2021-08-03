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Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в нападении на ювелиров

ТАССиещё 1
1 час назад

Россия экстрадировала в Германию гражданина Молдавии, обвиняемого в разбойном нападении на семейную пару ювелиров и убийстве. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Россия передала Германии убийцу ювелира
Фото: ReutersReuters

"В международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова при участии сотрудников МВД России, ФСИН России и правоохранительных органов ФРГ состоялась экстрадиция гражданина Республики Молдова Юрия Калалба. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, разбое и причинении тяжких телесных повреждений", - сказала Волк.

По данным следствия германской стороны, фигурант в составе организованной группы участвовал в разбойном нападении на семейную пару ювелиров в октябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Сообщники с корыстной целью проникли в квартиру, где находились хозяева. В результате женщина получила тяжелые травмы, а ее супруг от полученных ран скончался. В марте Калалб был задержан на территории столичного региона сотрудниками Московского уголовного розыска и НЦБ Интерпола МВД России.

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