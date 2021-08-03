«Он со странностями»: что известно о мужчине, похитившем школьницу на Алтае

Центральный аппарат СК России поставил на контроль расследование о похищении 12-летней девочки в Алтайском крае. Школьницу искали два дня, но она сама вернулась домой. Несовершеннолетняя рассказала, что все это время ее в подвале держал 40-летний местный житель. Похитителю заочно предъявлено обвинение, он находится в бегах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

12-летняя девочка в Бийске пропала 31 июля. Как сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю, несовершеннолетняя не вернулась домой с дневной прогулки на велосипеде.

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Впоследствии личные вещи и мобильный телефон школьницы обнаружили на берегу Бия. Следствие предположило, что ребенок мог пропасть в воде, но осмотр береговой линии и акватории ничего не показал, как и изучение других мест, где девочка могла оказаться.

Следователи возбудили уголовное дело, а к масштабным поискам подключились более 200 человек, включая волонтеров, полицейских и местных жителей. Однако в ночь на 2 июля девочка нашлась - она самостоятельно добралась до дома и рассказала, что последние два дня ее в подвале удерживал местный житель. СМИ пишут, что этот мужчина - 40-летний Олег Лавкин, судя по распространенной ориентировке.

Его местонахождение по-прежнему не установлено, после того как похититель отпустил ребенка, он скрылся в лесу. Telegram-канал "112" рассказал о подробностях похищения школьницы. Так, преступник заметил свою жертву на берегу реки и оглушил ее, после чего положил в прицеп мотоблока и отвез к себе домой. Уточняется, что похититель намеренно оставил одежду - шорты и майку - и другие вещи девочки возле воды, чтобы создать впечатление, будто она утонула. Свою жертву он выслеживал до момента похищения месяц, считают в СУ СКР по Алтайскому краю.

Предварительно, подвал, в котором содержался ребенок, Лавкин выкапывал на протяжении двух лет, о чем рассказали его соседи. Местные жители также отметили, что Лавкин состоял на учете в связи с психическими отклонениями. Кроме того, по данным источника, мужчина ранее был судим по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере").

"Он со странностями. Скорее всего, в психушку попадет. Инцидент был такой. У него брат двоюродный Была попытка изнасилования. Тоже вроде со странностями", - рассказал один из соседей злоумышленника.

Вполне вероятно, Лавкин принял решение отпустить ребенка, испугавшись масштабов ее поисков. Мотивы преступника при этом неясны. В региональном управлении СК РФ по Алтайскому краю подтвердили РИА "Новости", что поиски Лавкина продолжаются, он объявлен в федеральный розыск.

"Проводится подомовой обход территории, выясняется, не уехал ли он на железнодорожном или авиатранспорте. Хотя, по словам дочери [проживает не вместе с отцом, но в этом же селе] этого мужчины, он, скорее всего, ушел в лес", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Вернувшуюся домой девочку опросили следователи, ее жизни ничего не угрожает. Преступник не нанес ей физических травм, но о психологическом состоянии ребенка информации нет, заявили в СУ СК по Алтайскому краю.

Позднее потерпевшая впервые выступила публично с обращением, выразив благодарность всем, кто ее искал. Местный житель Роман Новиков, общавшийся с девочкой после освобождения, заверил, что она в нормальном состоянии.

"Аня держится достойно. Похитителю не удалось сломить ее психику. И, слава богу, маньяк не успел ничего с ней сделать. Когда я увидел Аню, я протянул ей руку. Хотел проверить, боится ли она людей. Она смело пожала мне руку и даже улыбнулась", - рассказал он.