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Расследующие убийство президента Гаити скрываются от расправы

News.ru
1 час назад

Судья Карл Дестин рассказал, что ведущие расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза официальные лица ответственных министерств неоднократно получали угрозы, теперь они вынуждены скрываться от возможной расправы со стороны неизвестных. Об этом сообщает The New York Times.

Расследующие убийство президента Гаити скрываются от расправы
Фото: ReutersReuters

Во время следственных мероприятий с телами двоих убитых в перестрелке с полицией участников покушения на президента один из следователей по имени Ваки Филостен получил телефонный звонок с угрозами. Сыщик рассказал, что от него требовали данные о ходе расследования.

Звонки с угрозами поступали и в адрес ряда судей. Как отмечают в Министерстве юстиции, ведущие дело убийц президента Моиза получали угрозы чуть ли не с самого начала расследования.

Ранее сообщалось, что президент Гаити Жовенель Моиз был убит в собственной резиденции группой неизвестных 7 июля. Супруга президента находится в тяжёлом состоянии. По предположению местных властей, нападавшие были иностранцами. Возможными заказчиками убийства являются бывшие колумбийские военные. Расследование преступления продолжается.

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