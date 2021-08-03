Расследующие убийство президента Гаити скрываются от расправы

Судья Карл Дестин рассказал, что ведущие расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза официальные лица ответственных министерств неоднократно получали угрозы, теперь они вынуждены скрываться от возможной расправы со стороны неизвестных. Об этом сообщает The New York Times.

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Во время следственных мероприятий с телами двоих убитых в перестрелке с полицией участников покушения на президента один из следователей по имени Ваки Филостен получил телефонный звонок с угрозами. Сыщик рассказал, что от него требовали данные о ходе расследования.

Звонки с угрозами поступали и в адрес ряда судей. Как отмечают в Министерстве юстиции, ведущие дело убийц президента Моиза получали угрозы чуть ли не с самого начала расследования.