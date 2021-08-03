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Последствия смерча в Тверской области показали на видео

Lenta.ruиещё 2
34 минуты назад

Жительница Тверской области сняла на видео последствия смерча, который унес жизни троих человек. Ролик публикует RT.

На кадрах запечатлены разрушенные дома и сломанные деревья.

«Такого кромешного ада вживую никогда не видела», — отметила автор видео.

Ранее старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский заявил, что смерч в Тверской области появился из-за холодного фронта. Он добавил, что данный холодный фронт проходил и в Белоруссии. Кроме того, специалист связал с его возникновением сильные грозы и дождь в Москве вечером 2 августа.

В Тверской области из-за смерча погибли двое взрослых и ребенок, еще 15 человек пострадали. Уточняется, что в понедельник, 2 августа, в регионе ветер усилился до 25 метров в секунду и началась гроза. Сильнее всего стихия задела город Андреаполь, где деревья упали на дороги и жилые дома.

Происшествия,Видео,Александр Чернокульский,РАН,Тверская Область,
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