В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

СМИ рассказали о новом количестве пострадавших из-за урагана в Тверской области

Анна Безрукова
1 час назад

В Тверской области сильный ураган стал причиной гибели двоих взрослых и ребенка, среди них оказался турист из Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

СМИ рассказали о новом количестве пострадавших из-за урагана в Тверской области
Фото: ТАССТАСС

Еще 15 человек пострадали - они отделались травмами. Ударом стихии повалило как минимум 90 деревьев, разрушены конструкции и унесены крыши домов.

Ветер до 25 метров в секунду сопровождала гроза. Как отмечается на сайте МЧС России по Тверской области, губернатор Игорь Руденя возглавил комиссию по устранению последствий стихии и распорядился оказать требуемую помощь пострадавшим и членам их семей, восстановить подачу электроэнергии и как в можно более короткие сроки ликвидировать последствия урагана.

Кроме него в состав комиссии вошли руководитель Главного управления МЧС по региону Арсен Григорян и профильные министры правительства. Минздраву поручили взять на особый контроль предоставление помощи получившим травмы людям.

В Тверской области из-за непогоды объявили экстренное предупреждение и желтый уровень погодной опасности.

Ранее в МЧС объявили, что чрезвычайный уровень пожароопасности установится в центральных, южных и восточных регионах Крыма с понедельника, 2 августа. По информации спасателей, эта ситуация будет сохраняться на полуострове минимум до среды, 4 августа. В ведомстве предупредили, что на этот период людям запрещается посещение лесов, разведение костров, а также сжигание мусора, травы и листьев на придомовых территориях.

Происшествия,Арсен Григорян,Игорь Руденя,Минздрав РФ,МЧС,Тверская Область,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители