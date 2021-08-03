СМИ рассказали о новом количестве пострадавших из-за урагана в Тверской области

В Тверской области сильный ураган стал причиной гибели двоих взрослых и ребенка, среди них оказался турист из Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

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Еще 15 человек пострадали - они отделались травмами. Ударом стихии повалило как минимум 90 деревьев, разрушены конструкции и унесены крыши домов.

Ветер до 25 метров в секунду сопровождала гроза. Как отмечается на сайте МЧС России по Тверской области, губернатор Игорь Руденя возглавил комиссию по устранению последствий стихии и распорядился оказать требуемую помощь пострадавшим и членам их семей, восстановить подачу электроэнергии и как в можно более короткие сроки ликвидировать последствия урагана.

Кроме него в состав комиссии вошли руководитель Главного управления МЧС по региону Арсен Григорян и профильные министры правительства. Минздраву поручили взять на особый контроль предоставление помощи получившим травмы людям.

В Тверской области из-за непогоды объявили экстренное предупреждение и желтый уровень погодной опасности.