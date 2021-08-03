В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Полиция нашла мертвым главу организации "Белорусский дом на Украине" в Киеве

ТАССиещё 14
1 час назад

Украинская полиция сообщила о том, что в одном из парков Киева найден мертвым гражданин Белоруссии Виталий Шишов - глава общественной организации "Белорусский дом на Украине". Об этом сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.

Глава «Белорусского дома на Украине» найден мёртвым
Фото: соцсетисоцсети

"Гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли сегодня в одном из киевских парков вблизи места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия", - отметили в полиции.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство") и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид. "Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов", - говорится в сообщении.

Полиция Киева обратилась ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, в том числе о его психоэмоциональном состоянии и возможных угрозах в его адрес.

Как сообщалось в понедельник в Telegram-канале организации "Белорусский дом на Украине", Шишов в понедельник вышел на пробежку и не вернулся. Ранее его знакомые рассказали незарегистрированному белорусскими властями правозащитному центру "Весна" о том, что в последнее время Шишов говорил, что замечал за собой слежку.

"Белорусский дом на Украине" - организация, которая оказывает правовую и иную помощь гражданам Белоруссии, покинувшим страну и проживающим на Украине.

Происшествия,Киев,Беларусь,Украина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители