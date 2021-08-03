В результате урагана в Тверской области погибли три человека, в том числе ребенок и турист из Москвы, пострадали более десяти человек. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось снятое очевидцами видео.
Гроза и мощный ветер обрушились на регион в минувший понедельник. Повалено более 90 деревьев, повреждены крыши 65 жилых домов, 90 населенных пунктов области остались без электричества. На восстановление электроснабжения может уйти несколько дней.
Накануне глава Осташковского городского округа Алексей Титов провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором были оценены последствия урагана.