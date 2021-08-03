«Воды по колено»: мощный ливень обрушился на Санкт-Петербург

«С этого момента и впредь Долгоозерную и Парашютную считать реками. И еще половину Приморского района. Воды там по колено, автомобили пришвартованы и только по этой причине не утекают. Людям — лучше на лодках. Сегодня МЧС предупредило о сильных и местами очень мощных ливнях. Также ожидается и безумный ветер — порывы до 23 м/с, - сообщает Телеграм-канал Mash на Мойке.