«Воды по колено»: мощный ливень обрушился на Санкт-Петербург

В ночь на понедельник, 3 августа, в Санкт-Петербурге продолжается сильный ливень. Непогода может привести к серьезным последствиям, которые уже появились в ряде городских районов. Об этом рассказали очевидцы в группе в соцсети «ВКонтакте».
«В Петергофе на Гостилицком шоссе подтопление. К утру, вероятно, будет не проехать, если ливень не закончится. Надеюсь, никто не попадет в эту лужу на скорости, ее не особенно можно различить в такую погоду. А в городе Ломоносове, как обычно, и Вокзальная площадь становится причалом», — отметили очевидцы.
«С этого момента и впредь Долгоозерную и Парашютную считать реками. И еще половину Приморского района. Воды там по колено, автомобили пришвартованы и только по этой причине не утекают. Людям — лучше на лодках. Сегодня МЧС предупредило о сильных и местами очень мощных ливнях. Также ожидается и безумный ветер — порывы до 23 м/с, - сообщает Телеграм-канал Mash на Мойке.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 2 августа, на Северную столицу обрушилась непогода. По прогнозу метеорологов могло выпасть до 80% месячной нормы осадков. Местные жители пишут о затопленных улицах в различных районах города в группе в соцсетях.
География затопления оказалась внушительной: улицы Байконурская, Парашютная и Уточкина, проспекты Испытателей и Королева, Серебристый бульвар, а также Петергоф и Ломоносов.
На некоторых улицах затопило не только проезжую часть, но и тротуары. Наиболее часто горожане выкладывают видеоролики из Приморского района.
Непростая ситуация наблюдается и на Парашютной улице, проезжая часть превратилась в подобие реки. Если автобусы еще могут передвигаться по затопленной дороге, то водителям легковых машин приходится труднее.