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Последствия падения бетонной плиты на рабочих в Воронеже показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

На строительной площадке онкологического центра на улице Достоевского в Воронеже на рабочих 20 метровой высоты упала бетонная плита, выполнявшая роль «балкона» для подачи стройматериалов. Видео публикует telegram - канал «Воронеж 1».

Как сообщает региональное управление СКР в результате происшествия погиб 57-летний каменщик, 48-летнему рабочему удалось выжить.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Происшествия,Видео,СКР,
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