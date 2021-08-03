Последствия падения бетонной плиты на рабочих в Воронеже показали на видео

На строительной площадке онкологического центра на улице Достоевского в Воронеже на рабочих 20 метровой высоты упала бетонная плита, выполнявшая роль «балкона» для подачи стройматериалов. Видео публикует telegram - канал «Воронеж 1».
Как сообщает региональное управление СКР в результате происшествия погиб 57-летний каменщик, 48-летнему рабочему удалось выжить.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.