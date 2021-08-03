Самолет из Крыма аварийно сел в Екатеринбурге

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» самолёт А-320 совершил аварийную посадку. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города.

Фото: URA.RU URA.RU

«Рейс-132 следовал из Симферополя в Екатеринбург. Во время полёта поступил сигнал об отказе гидросистемы. Командир судна был вынужден совершить посадку во внештатных условиях», — уточнил инсайдер.

На борту находились 148 человек, из них 39 детей и семь членов экипажа.