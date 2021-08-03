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В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет из Крыма

Ura.Ru
29 минут назад

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» самолёт А-320 совершил аварийную посадку. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города.

Самолет из Крыма аварийно сел в Екатеринбурге
Фото: URA.RUURA.RU

«Рейс-132 следовал из Симферополя в Екатеринбург. Во время полёта поступил сигнал об отказе гидросистемы. Командир судна был вынужден совершить посадку во внештатных условиях», — уточнил инсайдер.

На борту находились 148 человек, из них 39 детей и семь членов экипажа.

В 5.54 борт благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу. Во время осмотра была зафиксирована неисправность передней стойки. Воздушное судно принадлежит авиакомпании NORD WIIND.

Происшествия,Аэропорт Кольцово,Республика Крым,Симферополь,Екатеринбург,
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