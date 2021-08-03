Самолет из Крыма аварийно сел в Екатеринбурге

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» самолёт А-320 совершил аварийную посадку. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города.
«Рейс-132 следовал из Симферополя в Екатеринбург. Во время полёта поступил сигнал об отказе гидросистемы. Командир судна был вынужден совершить посадку во внештатных условиях», — уточнил инсайдер.
На борту находились 148 человек, из них 39 детей и семь членов экипажа.
В 5.54 борт благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу. Во время осмотра была зафиксирована неисправность передней стойки. Воздушное судно принадлежит авиакомпании NORD WIIND.