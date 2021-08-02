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Опасный курорт: российских туристов призвали не покидать территории отелей в Турции

Елена Прошина
39 минут назад

Российским туристам в Турции рекомендовано по возможности не покидать территорию отелей, пишут "Известия". В стране до конца августа действует запрет на посещение лесов, за нарушение грозит штраф, а за неумышленный поджог – вплоть до семита лишения свободы.

Опасный курорт: российских туристов призвали не покидать территории отелей в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Помимо стихийных бедствий произошла еще одна трагедия – в аварию попал автобус, перевозивший россиян в аэропорт, четверо из них погибли. Несмотря на всю обстановку в Турецкой Республике, снижения спроса или же стоимости авиабилетов не фиксируется.

Лесные пожары охватили больше 30 провинций страны, при этом 137 из 150 очагов возгорания находятся под полным контролем, так сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

В связи с пожароопасной обстановкой в ряде мест массового отдыха генконсульство РФ призывает россиян «быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями, во время стихийных бедствий, по возможности, не покидать территорию отелей»

Несмотря на тяжелую ситуацию в ряде провинций страны, вызванных с лесными пожарами, россияне продолжают бронировать билеты в Турцию в прежнем объеме.

Происшествия,газета "Известия",Турция,
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