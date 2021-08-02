Смертельный торнадо: Тверскую область накрыла непогода

2 августа во второй половине дня в Тверскую область пришел грозовой фронт, который принес с собой ураганный ветер порывами до 25 метров в секунду и торнадо. Первым «под удар» стихии попал Андреаполь.

По имеющимся данным, жертвами урагана стали двое взрослых и один ребенок. Также восемь человек получили повреждения различной тяжести.

Ураганом было повалено по меньшей мере более 80 деревьев.

Сейчас на месте работают сотрудники сразу девяти пожарных частей и аварийно-спасательной службы Тверской области.

На место происшествия выехали должностные лица для решения оперативных задач. В комиссию по ликвидации последствий стихии, которую возглавил губернатора Игорь Руденя, вошли руководители ГУ МЧС России по Тверской области, профильные министры правительства области и руководители ведомств региона.