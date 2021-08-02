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Блогер привязал девушку к крыше Бентли и прокатился по центру Москвы

Елена Прошина
1 час назад

Видео опубликовал тelegram-канал 112.

По информации канала, на машине блогера уже "висит" 68 неоплаченных штрафов на сумму 78 500 рублей. Вероятнее всего, водителя попытаются привлечь к административной ответственности по ст. 12.23 КоАП («нарушение правил перевозки людей»).

Напомним, что 2 июня на 650 тысяч рублей штрафа вынесли автоблогеру Константину Заруцкому, которого сочли нарушителем целостности лесного хозяйства. У блогера были проблемы с бобрами.

Из-за построенной животными плотины река разлилась и практически полностью затопила участок, принадлежащий Константину. Блогер объявил войну бобрам: не убивал, но сделал все для того, чтобы прогнать их и осушить свой участок.

Однако местное лесничество посчитало его действия нарушающими целостность мира и оштрафовали его на 650 тысяч. Однако претензии остались без ответа. Недавно приставы взыскали с него штраф.

Происшествия,Видео,Москва,
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