В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Умер последний пострадавший в ЧП на химкомбинате

News.ru
14 минут назад

Все семеро рабочих, пострадавших в результате ЧП на ростовском химкомбинате «Каменский» умерли. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Взрыв на ростовском химкомбинате: умер последний пострадавший
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скончался седьмой пострадавший в результате ЧП, - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошёл взрыв на химкомбинате «Каменский». По предварительным данным, загорелось оборудование в одном из цехов. Причина возгорания пока не установлена.

Число жертв взрыва на ростовском химкомбинате снова возросло

Администрация предприятия сообщила, что в настоящее время основное оборудование цеха находится в рабочем состоянии. Вредных выбросов в атмосферу не поступило. Пострадали семь человек, у шестерых — 100% химических ожогов тела, ещё у одного человека — 80%. Однако врачи не смогли их спасти.

Сегодня днём скончались двое рабочих. Врачи до последнего момента боролись за жизнь последнего пострадавшего в

Происшествия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители