Взрыв на ростовском химкомбинате: умер последний пострадавший

Все семеро рабочих, пострадавших в результате ЧП на ростовском химкомбинате «Каменский» умерли. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

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Скончался седьмой пострадавший в результате ЧП, - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошёл взрыв на химкомбинате «Каменский». По предварительным данным, загорелось оборудование в одном из цехов. Причина возгорания пока не установлена.

Администрация предприятия сообщила, что в настоящее время основное оборудование цеха находится в рабочем состоянии. Вредных выбросов в атмосферу не поступило. Пострадали семь человек, у шестерых — 100% химических ожогов тела, ещё у одного человека — 80%. Однако врачи не смогли их спасти.