Похищавшая россиян банда вымогателей пойдет под суд

В Иркутской области предстанет перед судом банда вымогателей из десяти местных жителей, занимавшаяся похищениями россиян. Об этом в понедельник, 2 августа, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По версии следствия, в январе 2019 года 25-летний обвиняемый создал группировку, в которую вовлек семерых знакомых. Под видом полицейских и других сотрудников правоохранительных органов, обвиняемые похищали людей на территории Иркутской области, вывозили их в безлюдные места, где под угрозой оружия вымогали деньги.

В 2019 году они захватили и вывезли на пустырь мужчину. Там его пытали, избивая деревянной палкой, а после выстрелили в него из травматического пистолета. Потерпевшему, не смотря на полученные ранения, удалось вырваться из рук бандитов и сбежать.

В одном из случаев бандиты под видом сотрудников правоохранительных органов блокировали на трассе автомобиль мужчины. Они выстрелили в воздух и приказали выходить. Пересадив заложника в свой автомобиль, они вывезли его на конспиративную квартиру. Там мужчину пытали, били и требовали от его родственников два миллиона рублей. Заложника отпустили только когда родственники выполнили все требования бандитов. Многие потерпевшие также сообщили, что передавали бандитам автомобили и деньги.

Следователи установили, что от действий банды пострадали восемь человек. Уголовное дело расследовалось по статьям 209 («Создание банды»), 126 («Похищение человека»), 163 («Вымогательство»), 162 («Разбой») и 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.