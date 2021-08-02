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«Темно, как ночью»: из-за дыма пожаров в Якутии исчезло солнце

Алиса Селезнёва
1 час назад

Жители села Кобяй в Якутии заявили, что сегодня днем резко стало темно, а с неба начал падать пепел. Об этом пишет News.Ykt.Ru.

«Темно, как ночью»: из-за дыма пожаров в Якутии исчезло солнце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам местной жительницы, темнота опустилась на населенный пункт около 13.30 по местному времени.

«Вдруг стало темно, как ночью. Мы очень испугались. Стало светлее примерно через час. С неба падает пепел. Мы связываем это с лесными пожарами», - пояснила она.

Жительница села также отметила, что в мессенджерах рассылаются сообщения о пожаре, бушующем на дороге Кобяй — Бясь-Кюель.

Telegram-канал Mash в свою очередь опубликовал видео, сделанное в селе Кобяй. На кадрах видно, что солнце едва пробивается через пелену дыма, окрашивая дома в причудливый красный цвет.

По данным оперштаба республики, за сутки в Якутии было потушено три, локализовано девять и обнаружено пять новых лесных пожаров. Всего в республике действует 163 лесных пожара, ведутся работы по тушению 52 из них. На особом контроле остается обстановка в населенных пунктах Ситте Кобяйского района, Кырыкый Верхневилюйского района и Кюерелях Горного района, заявил первый заместитель Председателя Правительства Якутии Дмитрий Садовников.

При этом, по его словам, из-за сильной задымленности не работала авиация, которая базируется в городе Мирном. По прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, смена ветра ожидается сегодня после 15.00.

Происшествия,Дмитрий Садовников,Республика Саха (Якутия),
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