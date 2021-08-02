«Темно, как ночью»: из-за дыма пожаров в Якутии исчезло солнце

Жители села Кобяй в Якутии заявили, что сегодня днем резко стало темно, а с неба начал падать пепел. Об этом пишет News.Ykt.Ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам местной жительницы, темнота опустилась на населенный пункт около 13.30 по местному времени.

«Вдруг стало темно, как ночью. Мы очень испугались. Стало светлее примерно через час. С неба падает пепел. Мы связываем это с лесными пожарами», - пояснила она.

Жительница села также отметила, что в мессенджерах рассылаются сообщения о пожаре, бушующем на дороге Кобяй — Бясь-Кюель.

Telegram-канал Mash в свою очередь опубликовал видео, сделанное в селе Кобяй. На кадрах видно, что солнце едва пробивается через пелену дыма, окрашивая дома в причудливый красный цвет.

По данным оперштаба республики, за сутки в Якутии было потушено три, локализовано девять и обнаружено пять новых лесных пожаров. Всего в республике действует 163 лесных пожара, ведутся работы по тушению 52 из них. На особом контроле остается обстановка в населенных пунктах Ситте Кобяйского района, Кырыкый Верхневилюйского района и Кюерелях Горного района, заявил первый заместитель Председателя Правительства Якутии Дмитрий Садовников.