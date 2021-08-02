Двое военных пострадали из-за взрыва на празднике в честь Дня ВДВ

В Чехове Московской области на празднике в честь Дня ВДВ случился взрыв. В результате произошедшего двое военных пострадали, сообщает Телеграм-канал Mash.

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«На местном стадионе «Гидросталь» проводили инсценировку освобождения заложников, в ходе которой сдетонировал взрывпакет. Двое военнослужащих Тульской дивизии получили повреждения от осколков. Один - в брюшную полость, другой — в руку», - уточняет канал.

Отмечается, что изначально их хотели доставить в медицинское учреждение при помощи санавиации, но из-за плохой погоды пришлось добираться на машине. В настоящее время оба находятся в больнице с ранами и травматическим шоком.

Ранее, 2 августа сообщалось, что взрыв прогремел на химзаводе в Ростовской области (Каменск-Шахтинский), пострадали четыре человека. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Взрыв случился на предприятии вечером 29 июля. Изначально распространились данные, что в результате ЧП пострадали семь рабочих. Их доставили в реанимационное отделение больницы с серьезными ожогами, у шестерых из них зафиксировали повреждение всего тела, еще у одного человека – 80%. Позже четверо из них умерли.

Согласно неподтвержденной информации, работники предприятия возгорание увидели не сразу, поэтому некоторые из них не успели своевременно покинуть помещение, сообщил aif.ru.