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Двое военных пострадали из-за взрыва на празднике в честь Дня ВДВ

Анна Безрукова
8 минут назад

В Чехове Московской области на празднике в честь Дня ВДВ случился взрыв. В результате произошедшего двое военных пострадали, сообщает Телеграм-канал Mash.

Двое военных пострадали из-за взрыва на празднике в честь Дня ВДВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На местном стадионе «Гидросталь» проводили инсценировку освобождения заложников, в ходе которой сдетонировал взрывпакет. Двое военнослужащих Тульской дивизии получили повреждения от осколков. Один - в брюшную полость, другой — в руку», - уточняет канал.

Отмечается, что изначально их хотели доставить в медицинское учреждение при помощи санавиации, но из-за плохой погоды пришлось добираться на машине. В настоящее время оба находятся в больнице с ранами и травматическим шоком.

Ранее, 2 августа сообщалось, что взрыв прогремел на химзаводе в Ростовской области (Каменск-Шахтинский), пострадали четыре человека. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Взрыв случился на предприятии вечером 29 июля. Изначально распространились данные, что в результате ЧП пострадали семь рабочих. Их доставили в реанимационное отделение больницы с серьезными ожогами, у шестерых из них зафиксировали повреждение всего тела, еще у одного человека – 80%. Позже четверо из них умерли.

Согласно неподтвержденной информации, работники предприятия возгорание увидели не сразу, поэтому некоторые из них не успели своевременно покинуть помещение, сообщил aif.ru.

По сведениям telegram-канала Don Mash, аналогичный случай, правда, не завершившийся трагедией, на комбинате случился около двух недель назад. Один из источников паблика сообщил, что два человека с ожогами тогда тоже попали в больницу.

Происшествия,Аргументы и Факты,Московская Область,Чехов,
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