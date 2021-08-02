Мужчина удерживал в подвале похищенную на Алтае девочку

В Алтайском крае нашли пропавшую 12-летнюю девочку: ее держали в подвале одного из домов Бийска, сообщили в следственном управлении СК по региону.

Девочка днем 31 июля поехала кататься на велосипеде из дома, где семья живет летом, и не вернулась, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Ее вещи, в том числе мобильный телефон, нашли на берегу реки Бия.

«Ночью 2 августа несовершеннолетняя самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СК.