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Разыскиваемую на Алтае девочку нашли в подвале местного жителя

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
18 минут назад

В Алтайском крае нашли пропавшую 12-летнюю девочку: ее держали в подвале одного из домов Бийска, сообщили в следственном управлении СК по региону.

Мужчина удерживал в подвале похищенную на Алтае девочку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Девочка днем 31 июля поехала кататься на велосипеде из дома, где семья живет летом, и не вернулась, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Ее вещи, в том числе мобильный телефон, нашли на берегу реки Бия.

«Ночью 2 августа несовершеннолетняя самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СК.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсетях сообщал, что на поиски ребенка отправляли свыше 200 человек, в числе которых были как полицейские, так и волонтеры.

Происшествия,РИА Новости,Алтайский Край,Бийск,Алтай,
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