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Разбившего куском бетонного блока 11 машин волгоградца сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

В Волгограде местный житель куском бетонного блока разбил 11 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Пресс-Хата», опубликовавший снятое очевидцами видео.

30-летний волгоградец ночью 31 июля на улице Днестровской повредил припаркованные у жилого дома транспортные средства с помощью части бетонного блока. В итоге у машин побиты лобовые стекла, а также остались вмятины. Полицейские задержали хулигана, он был доставлен в отдел. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Происшествия,Криминал,Видео,Волгоград,
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