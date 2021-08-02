В Волгограде местный житель куском бетонного блока разбил 11 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Пресс-Хата», опубликовавший снятое очевидцами видео.
30-летний волгоградец ночью 31 июля на улице Днестровской повредил припаркованные у жилого дома транспортные средства с помощью части бетонного блока. В итоге у машин побиты лобовые стекла, а также остались вмятины. Полицейские задержали хулигана, он был доставлен в отдел. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».