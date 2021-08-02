Россия попросила Турцию помочь в розыске пропавшего туриста

Российские дипломаты направили запрос в правоохранительные органы Турции с просьбой оказать содействие в розыске 20-летнего россиянина, пропавшего в Стамбуле пять дней назад. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в генконсульстве России в Стамбуле.
"О данной ситуации нам известно, на прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина. Сейчас находимся в контакте с родителями, предоставляем им актуальную информацию. Также находимся по этому вопросу в контакте с правоохранительными органами, которые занимаются его розыском", - сказал собеседник агентства.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что 27 июля в Стамбуле пропал турист из России. В отеле, где проживал молодой человек, сообщили, что в его номере обнаружены его личные вещи, включая документы и компьютер. В день исчезновения россиянин планировал отправиться на Принцевы острова.