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В Севастополе трое детей отравились угарным газом

ТАССиещё 3
45 минут назад

Сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю начали проверку, после того как в больницу Севастополя были доставлены трое детей, отравившихся угарным газом, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Трое детей отравились угарным газом в Севастополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Установлено, что вечером 1 августа родители, проживающие в частном домовладении на улице Полтавская, заметили слабое состоянии троих детей в возрасте пяти, семи и девяти лет. В медицинском учреждении, куда были помещены мальчики, им был поставлен диагноз "отравление угарным газом". <...> В настоящее время дети находятся в медучреждении в стабильном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на место происшествия выехал следователь следственного отдела по Нахимовскому району города Севастополю.

"Установлено, что используемый в доме на протяжении длительного времени газовый котел не был официально введен в эксплуатацию. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - отметили в пресс-службе.

Происшествия,СКР,Севастополь,Республика Крым,Россия,
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