Трое детей отравились угарным газом в Севастополе

"Установлено, что вечером 1 августа родители, проживающие в частном домовладении на улице Полтавская, заметили слабое состоянии троих детей в возрасте пяти, семи и девяти лет. В медицинском учреждении, куда были помещены мальчики, им был поставлен диагноз "отравление угарным газом". <...> В настоящее время дети находятся в медучреждении в стабильном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении пресс-службы.