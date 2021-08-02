В Анапе пасечник голыми руками разобрал гнездо диких пчел. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, в распоряжении которого оказалось видео инцидента.
Как сообщает канал, владелица частного дома пригласила мужчину, чтобы тот избавил ее от непрошеных «соседей» – жужжащий рой поселился на ее участке. Однако удивительным оказалось то, что мужчина провел всю операцию голыми руками, и на нем не было защитного костюма.
«По фильмам помнила, что на пасеку одевались так, как в последнее время приходили к ковидным больным. Каково же было моё удивление, когда приехала семейная пара пасечников и за час рой из семи тысяч насекомых сняла вручную!» – написала женщина в Instagram.