В Анапе пасечник голыми руками разобрал гнездо диких пчел. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

Как сообщает канал, владелица частного дома пригласила мужчину, чтобы тот избавил ее от непрошеных «соседей» – жужжащий рой поселился на ее участке. Однако удивительным оказалось то, что мужчина провел всю операцию голыми руками, и на нем не было защитного костюма.