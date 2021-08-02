СК опроверг слухи о появлении «орского» маньяка в Москве

Следственный комитет опроверг слухи о том, что «орского» маньяка видели в Москве и Московской области. Как рассказал руководитель главного управления криминалистического центра СК РФ Зигмунд Ложис в интервью РИА Новости, Валерия Андреева объявили в розыск девять лет назад и с того момента следов преступника так и не нашли.

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Напомним, что маньяку предъявлено обвинение в восьми убийствах – Андреев нападал на женщин возле трасс, остановок и перекрестках, после чего насиловал их и убивал. Тела погибших мужчина прятал в лесу. В базах МВД «орский» маньяк входит в десятку наиболее опасных преступников, разыскиваемых МВД России.

СК установили генетический код преступника и внесли его в федеральную базу данных геномной информации. Попадающие в криминалистические лаборатории биоматериалы регулярно проверяют, однако, совпадений с «орским» маньяком до сих пор не обнаружили.