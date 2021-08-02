В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

СК опроверг слухи о появлении «орского» маньяка в Москве и Подмосковье

Елена Прошина
1 час назад

Следственный комитет опроверг слухи о том, что «орского» маньяка видели в Москве и Московской области. Как рассказал руководитель главного управления криминалистического центра СК РФ Зигмунд Ложис в интервью РИА Новости, Валерия Андреева объявили в розыск девять лет назад и с того момента следов преступника так и не нашли.

СК опроверг слухи о появлении «орского» маньяка в Москве
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что маньяку предъявлено обвинение в восьми убийствах – Андреев нападал на женщин возле трасс, остановок и перекрестках, после чего насиловал их и убивал. Тела погибших мужчина прятал в лесу. В базах МВД «орский» маньяк входит в десятку наиболее опасных преступников, разыскиваемых МВД России.

СК установили генетический код преступника и внесли его в федеральную базу данных геномной информации. Попадающие в криминалистические лаборатории биоматериалы регулярно проверяют, однако, совпадений с «орским» маньяком до сих пор не обнаружили.

С начала 2021 года в СМИ регулярно появляются сообщения о свидетелях, которые видели преступника в Москве и Подмосковье. Кроме того, такие новости порой всплывают и в других регионах. В Следкоме их назвали слухами – информация регулярно проверяется, но сейчас подтверждения этим сведениям нет.

Происшествия,Зигмунд Ложис,Валерий Андреев,СКР,МВД,РИА Новости,Московская Область,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители