Крушение вертолета в Калифорнии: погибли четыре человека

В результате крушения частного вертолета на севере Калифорнии погибли четыре человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные телеканалы.

Фото: «Мир 24» «Мир 24»

Происшествие случилось в отдаленной части американского штата. Вертолет модели Robinson R66 упал днем в воскресенье по местному времени. Сотрудники экстренной службы обнаружили на месте крушения четыре тела.

Расследованием крушения занимаются Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.