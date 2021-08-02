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Крушение вертолета в Калифорнии: погибли четыре человека

Мир24
39 минут назад

В результате крушения частного вертолета на севере Калифорнии погибли четыре человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные телеканалы.

Крушение вертолета в Калифорнии: погибли четыре человека
Фото: «Мир 24» «Мир 24»

Происшествие случилось в отдаленной части американского штата. Вертолет модели Robinson R66 упал днем в воскресенье по местному времени. Сотрудники экстренной службы обнаружили на месте крушения четыре тела.

Расследованием крушения занимаются Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее на неделе на северо-востоке Ирака разбился вертолет. Погиб экипаж, состоящий из пяти человек.

Происшествия,В мире,РИА Новости,
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