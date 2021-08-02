В Якутии из-за утечки газа перекрыто движение по автостраде

В Якутске 1 августа произошла утечка газа на газопроводе высокого давления. Это стало причиной ограничения движения автомобилей на автостраде 50 лет Октября. Предполагается, что один из участков дороги будет перекрыт более, чем на сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Сахатранснефтегаз». Частично движение уже восстановлено.

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Из-за утечки газа временно демонтировано дорожное покрытие. В связи с этим по автостраде 50 лет Октября пока невозможно автомобильное движение в сторону аэропорта и центра Якутска. Восстановить асфальтовое покрытие и возобновить дорожное сообщение по этому участку АО «Сахатранснефтегаз» планирует 2 августа.