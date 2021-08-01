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В Новосибирске наркоман ударил ножом пассажира автобуса

Газета.Ru
42 минуты назад

В Новосибирске злоумышленник, находившийся в состоянии наркотического опьянения, напал с ножом на пожилого пассажира автобуса. Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ведомство опубликовало видео инцидента и сообщило, что нападавший, предположительно, находился под воздействием наркотиков.

На кадрах, которые запечатлела установленная в автобусе камера, видно, как мужчина встает со своего места, достает нож и бьет в шею сидящего к нему спиной пенсионера.

Подробности ЧП рассказали в компании-перевозчике: на просьбу кондуктора рассчитаться за проезд злоумышленник ответил: «Я тебя не трону». Кондуктор не обратила внимания на странную фразу, «так как каждый день видит разных пассажиров, которые далеко не всегда ведут себя адекватно».

Охранник ударил ножом безбилетного пассажира электрички

В полиции журналистам сообщили, что у нападавшего есть судимость за разбой и незаконное хранение наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее в Подмосковье охранник ударил ножом безбилетника.

Происшествия,Видео,Новосибирск,
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