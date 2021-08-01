Подозреваемый в убийстве школьницы расплакался в зале суда и попал на видео

Самарский районный суд в субботу арестовал на два месяца бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы. По сообщению СК, обвинение было предъявлено по второй части 105 статьи Уголовного Кодекса ("Убийство").
Подозреваемый Антон Безчетвертев частично признал вину и расплакался в ходе судебного заседания.
На кадрах Ruptly, снятых в субботу на месте происшествия в поселке Петра Дубрава, можно увидеть следы оставшейся на земле крови.
Местные жители рассказали, что не были в курсе произошедшего.
"Вечером вообще ничего не слышала, в самом деле ничего не слышала. Увидела только я утром, вышла в пять утра, когда вот ворота открыла. Смотрю, там милиция на углу. Ее уже грузили закрытую", - сказала жительница поселка Татьяна Исаева.