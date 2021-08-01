Подозреваемый в убийстве школьницы расплакался в зале суда и попал на видео

"Вечером вообще ничего не слышала, в самом деле ничего не слышала. Увидела только я утром, вышла в пять утра, когда вот ворота открыла. Смотрю, там милиция на углу. Ее уже грузили закрытую", - сказала жительница поселка Татьяна Исаева.