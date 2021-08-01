Охранник ударил ножом безбилетного пассажира электрички

СМИ сообщают о нападении охранника на железнодорожной станции Воронок в Подмосковье на пассажира.
Как сообщает МК, конфликт произошел из-за того, что у 48-летнего мужчины не было билета. Охранник, как сообщается, дважды ударил его ножом - в шею и живот.
Сообщается, что пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Сотрудник ЧОП 27 лет задержан. Другие подробности уточняются.
Ранее "СП" писала, что по факту драки со стрельбой, которая произошла в центре Москвы в торговом центре на Верхней Красносельской улице, завели уголовное дело.