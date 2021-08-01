При пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде пострадали 7 студентов

"Все [пострадавшие - "Газета.Ru"] - иностранные граждане. Это все здание для иностранцев. Пока какое гражданство, какие страны не уточняется", - рассказали в вузе.

По данным МЧС по Нижегородской области, пожар начался на чердаке четырехэтажного здания, в ходе тушения возгорания были эвакуированы 65 человек. 25 студентов пришлось спасать из огня, по данным спасателей, всего пострадали семь человек. Погибших, по данным МЧС, нет. Ранее выросло число пострадавших при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде.