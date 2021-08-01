В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

При пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде пострадали иностранные студенты

Газета.Ruиещё 7
1 час назад

При пожаре в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде пострадали иностранные студенты, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу вуза.

При пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде пострадали 7 студентов
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Все [пострадавшие - "Газета.Ru"] - иностранные граждане. Это все здание для иностранцев. Пока какое гражданство, какие страны не уточняется", - рассказали в вузе.

Позже появилась информация о состоянии пострадавших.

"Двое пострадавших в больнице, отравление продуктами горения. Состояние удовлетворительное", - рассказал ректор вуза Николай Карякин, уточнив, что пострадавших студентов отправили в поликлинику N33.

По данным МЧС по Нижегородской области, пожар начался на чердаке четырехэтажного здания, в ходе тушения возгорания были эвакуированы 65 человек. 25 студентов пришлось спасать из огня, по данным спасателей, всего пострадали семь человек. Погибших, по данным МЧС, нет. Ранее выросло число пострадавших при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде.

Происшествия,Пожары,Газета.Ru,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители