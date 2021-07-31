Появились подробности смерти российской семьи якобы после вакцинации

Три члена семьи на в Краснодарском крае скончались после прививки от коронавируса "ЭпиВакКорона", еще один находится в реанимации, сообщает Telegram-канал Readovka.

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По его данным, семья очень боялась заболеть COVID-19, поэтому отправилась в Москву, чтобы поставить вакцину "ЭпиВакКорона", так как в Краснодарском крае препарата нет.

Знакомые семьи рассказали, что прививку четырем членам семьи (супругам и родителям одного из них) поставили в один день, 29 июня. При этом вся семья якобы имела противопоказания к вакцинации - сахарный диабет и диализ, говорится в сообщении.

Через неделю все они слегли с высокой температурой, и вскоре были госпитализированы.

Трое умерли с промежутком в несколько дней, 37-летний глава семейства находится в реанимации. Однако, как сообщает Telegram-канал, шансов на спасение у мужчины практически нет.

Родственница Елена Куприянова рассказала «Подъему», что члены семьи успели получить только первую дозу вакцины. По ее словам, она точно не знает, что могло стать причиной трагедии.

«Я утверждать не могу, что это из-за прививки... Я не медик», - сказала она.

По ее словам, в свидетельстве о смерти у всех скончавшихся указали разные причины смерти: у одного - сахарный диабет и COVID, у второго – отек легких, у третьего — COVID и легочное заболевание.

У него и его погибшей жены осталась 13-летняя дочь, над которой сейчас оформляет опекунство тетя.