Су-35 разбился в Хабаровском крае

Военный самолет Су-35 потерпел крушение в Хабаровском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Истребитель выполнял учебно-тренировочный полет.
Сразу после взлета возникли неполадки, и самолет разбился», - сказал источник.
Пилот катапультировался и остался жив. Его осматривают медики.
РЕН ТВ передаёт, что многоцелевой истребитель вылетел из аэропорта Дземги. Спустя несколько минут летчик катапультировался. Су-35 продолжил полёт без пилота и рухнул в 50 километрах от поселка Смирных.
В результате ЧП жертв и разрушений нет.