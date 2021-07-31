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Су-35 разбился в Хабаровском крае

Майк Габриелян
21 минуту назад

Военный самолет Су-35 потерпел крушение в Хабаровском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Су-35 разбился в Хабаровском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Истребитель выполнял учебно-тренировочный полет.

Сразу после взлета возникли неполадки, и самолет разбился», - сказал источник.

Пилот катапультировался и остался жив. Его осматривают медики.

РЕН ТВ передаёт, что многоцелевой истребитель вылетел из аэропорта Дземги. Спустя несколько минут летчик катапультировался. Су-35 продолжил полёт без пилота и рухнул в 50 километрах от поселка Смирных.

В результате ЧП жертв и разрушений нет.

Происшествия,РЕН ТВ,Хабаровский Край,
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