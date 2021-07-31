Су-35 разбился в Хабаровском крае

Военный самолет Су-35 потерпел крушение в Хабаровском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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Истребитель выполнял учебно-тренировочный полет.

Сразу после взлета возникли неполадки, и самолет разбился», - сказал источник.

Пилот катапультировался и остался жив. Его осматривают медики.

РЕН ТВ передаёт, что многоцелевой истребитель вылетел из аэропорта Дземги. Спустя несколько минут летчик катапультировался. Су-35 продолжил полёт без пилота и рухнул в 50 километрах от поселка Смирных.