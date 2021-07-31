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СМИ: пропавший вратарь Печурский скрывается от кредиторов

Газета.Ru
14 минут назад

Бывший голкипер магнитогорского "Металлурга" Александр Печурский скрывается от кредиторов. Об этом сообщил Telegram-канал 112. По информации источника, спортсмен исчез после того, как занял деньги в долг у нескольких людей.

Скрылся от кредиторов: что известно о пропаже хоккеиста Печурского
Фото: ural56.ruural56.ru

Знакомый хоккеиста заявил, что 31 июля Печурский вышел на связь. Ранее сообщалось, что Александр Печурский пропал без вести.

Печурский выступал за команду из Магнитогорска с 2011 по 2014 год. В сезоне-2013/14 он стал обладателем Кубка Гагарина, проведя восемь матчей.

Российский хоккеист Печурский пропал без вести

Всего в КХЛ Печурский сыграл 64 матча, в которых одержал 13 побед при коэффициенте надежности 2.69 и 90,9% отраженных бросков. Также голкипер играл за "Питтсбург Пингвинз", хабаровский "Амур", китайский "Чэнтоу" и "Металлург" из Новокузнецка.

В составе юниорской сборной России Александр Печурский принимал участие в чемпионатах мира 2007 и 2008 годов, на которых он завоевал золотые и серебряные награды, проведя на площадке, в общей сложности, 8 матчей.

Происшествия,Александр Печурский,СБОРНАЯ РОССИИ,Металлург,ХК Амур,
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