Скрылся от кредиторов: что известно о пропаже хоккеиста Печурского

Бывший голкипер магнитогорского "Металлурга" Александр Печурский скрывается от кредиторов. Об этом сообщил Telegram-канал 112. По информации источника, спортсмен исчез после того, как занял деньги в долг у нескольких людей.

Фото: ural56.ru ural56.ru

Знакомый хоккеиста заявил, что 31 июля Печурский вышел на связь. Ранее сообщалось, что Александр Печурский пропал без вести.

Печурский выступал за команду из Магнитогорска с 2011 по 2014 год. В сезоне-2013/14 он стал обладателем Кубка Гагарина, проведя восемь матчей.

Всего в КХЛ Печурский сыграл 64 матча, в которых одержал 13 побед при коэффициенте надежности 2.69 и 90,9% отраженных бросков. Также голкипер играл за "Питтсбург Пингвинз", хабаровский "Амур", китайский "Чэнтоу" и "Металлург" из Новокузнецка.